Клопп или Гвардиола в сборной Англии – Эрикссон посоветовал двух топ-кандидатов

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон высказался на тему поиска нового рулевого для команды. Как известно, несколько дней назад должность оставил Гарет Саутгейт.

«Англичанин или иностранец – я не думаю, что это должно быть очень важно. Вам просто нужно найти топ-тренера или перспективного тренера с хорошим будущим. Если вы хотите ставить высокие цели, очевидными двумя кандидатами являются Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Они знают английский футбол, игроков, культуру. Если бы был хотя бы малейший шанс на то, что им интересна эта работа, Англия должна этим воспользоваться. Речь идёт о двух лучших тренерах в мире. Но Клопп взял перерыв, а по поводу Гвардиолы я не уверен, думает ли он об уходе из «Манчестер Сити», - сказал Эрикссон The Telegraph.

В 2001 году Свен-Йоран Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. В начале 2024 года швед объявил о том, что он неизлечимо болен.