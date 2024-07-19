Защитник национальной сборной Испании Марк Кукурелья сдержал своё слово, как и подобает настоящим мужчинам. Футболист обещал, что покрасит свои пышные волосы в красный цвет, если команда выиграет чемпионат Европы. И вот теперь Кукурелья через социальные сети продемонстрировал свой новый образ с покрашенными волосами.

Напомним, что в финале чемпионата Европы сборная Испании в конце прошлой недели обыграла Англию со счётом 2:1. «Красная фурия» выиграла Евро в четвёртый раз в истории. Ранее испанцы становились триумфаторами континентального футбольного форума в 1964, 2008 и 2012 годах.

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