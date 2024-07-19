​Букмекеры считают Поттера главным претендентом на оставленный Саутгейтом пост

Отставка Гарета Саутгейта случилась, и теперь английские букмекеры вовсю предлагают ставки на имя следующего наставника английской сборной. Наиболее вероятной кандидатурой считается Грэм Поттер - ставки на него принимаются в размере 2,60 к одному. Поставил фунт - выиграл 2.60.

Достаточно вероятным считается и сценарий с Юргеном Клоппом - двенадцать к одному. Есть и другие имена - к примеру, Массимилиано Аллегри, Роберто Манчини и даже Дидье Дешам. Но вероятность их назначения крайне мала - 35 к одному, согласно оценкам английских букмекеров.

Напомним, что сборная Англии проиграла в финале Евро-2024 сборной Испании.