Каспер Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании, об этом сообщает официальный сайт Датского футбольного союза.

«Каспер Юльманн пришёл к выводу, что команде нужна новая энергия. Таким образом, Каспер Юльманн и Петер Мёллер (прим. – директор Датского футбольного союза) пришли к общему выводу, что настало время перемен и необходим новый тренер сборной», — говорится в заявлении.

Напомним, что 52-летний специалист руководил сборной Дании с 2020 года. На прошедшем Евро-2024 датчане пробились в плей-офф, где в первом раунде уступили сборной Германии со счётом 0:2.