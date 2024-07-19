Педри назвал Ямаля главным претендентом на престижную награду

Хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, кто должен получить награду Golden Boy в 2024 году.

«Это Ламин Ямаль. 100 процентов», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

Ямаль вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы на турнире в Германии. В финальном поединке подопечные Луиса де ла Фуэнте переиграли Англию со счетом 2:1.

17-летний Ламин был одним из лидеров «красной фурии» на престижном турнире. Атакующий полузащитник отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его признали лучшим молодым футболистом Евро.