Португальский нападающий Криштиану Роналду разместил в своих социальных сетях новый пост. 39-летний футболист опубликовал видео совместной растяжки в сауне со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Этот ролик стремительно набирает просмотры. За десять часов видео имеет 135 миллионов просмотров и четыре миллиона лайков.

Напомним, что Криштиану неудачно выступил на чемпионате Европы – 2024. Вместе со сборной Португалии нападающий дошел до четвертьфинала, где его команда уступила Франции в серии пенальти. Роналду на турнире сыграл пять матчей и отметился лишь голевой передачей.

Девушка Роналду отреагировала на вылет Португалии с Евро