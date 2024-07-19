Колосков сравнил нынешнее поколение сборной Испании с командой Хави и Иньесты

«Сможет ли нынешнее поколение сборной Испании повторить успех поколения 2010-х годов? Сомневаюсь. В той команде были Хави, Иньеста, Фабрегас. То, что умели они, не умеет нынешнее поколение», - передает слова Колоскова Legalbet.