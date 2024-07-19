Колосков сравнил нынешнее поколение сборной Испании с командой Хави и Иньесты

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков сравнил нынешнее поколение сборной Испании с командой образца 2010 года.
«Сможет ли нынешнее поколение сборной Испании повторить успех поколения 2010-х годов? Сомневаюсь. В той команде были Хави, Иньеста, Фабрегас. То, что умели они, не умеет нынешнее поколение», - передает слова Колоскова Legalbet.
Напомним, что сборная Испании стала триумфатором чемпионата Европы – 2024, прошедшего в Германии. В финальном матче престижного турнира «красная фурия» победила команду Англии со счетом 2:1.
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