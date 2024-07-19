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Чемпионат Европы по футболу 2024

Энди Коул: «Новому тренеру Англии придётся стать Гвардиолой»

19 Июля 2024 • 08:04 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Не считаю критику в сторону Гарета обоснованной. Я не думал, что он покинет сборную. Но он очень огорчен тем, что произошло на чемпионате Европы. Кто бы сейчас ни получил эту работу, я пожелают ему только удачи. Ему придется сделать лучше, чем было при Саутгейте. Он должен стать Гвардиолой», - передает слова Коула Daly Mail.

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии уступила Испании со счетом 1:2. Под руководством Саутгейта команда проиграла два подряд финала ЧЕ.

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