Энди Коул: «Новому тренеру Англии придётся стать Гвардиолой»

«Не считаю критику в сторону Гарета обоснованной. Я не думал, что он покинет сборную. Но он очень огорчен тем, что произошло на чемпионате Европы. Кто бы сейчас ни получил эту работу, я пожелают ему только удачи. Ему придется сделать лучше, чем было при Саутгейте. Он должен стать Гвардиолой», - передает слова Коула Daly Mail.