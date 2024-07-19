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Чемпионат Европы по футболу 2024

Итальянский журналист Брага: «Испания способна повторить победный цикл 2008-2012 годов» эксклюзив

19 Июля 2024 • 01:08 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от Евро-2024, где триумфатором стала сборная Испании.

- Очевидно, что чемпионат Европы выиграла лучшая команда турнира. Интересный футбол показали Испания и Германия, в отличие от тех же Франции и Англии. Мне кажется, уровень международного футбола снизился, особенно на Евро, куда добавили больше команд и где не видно никакого шага вперёд. На последнем чемпионате мира были яркие матчи с обеих сторон – такие, как финал между Аргентиной и Францией, например. А на этом чемпионате Европы что?

В футболе большую роль играют мелочи и удача. Англия дошла до финала, где проиграла Испании, которая сильнее. В целом хорошее выступление Англии. Но что бы про неё говорили, если бы она не отыгралась в конце основного времени в 1/8 финала против Словакии? Сложно давать оценку Саутгейту. При нём сборная Англии дважды выходила в финал Евро и играла в полуфинале чемпионате мира. Это очень прилично. С другой стороны, у англичан много топ-игроков, поэтому от них требуют титулов. Тут во всех мнениях есть доля правды.

Испания показывала яркий футбол с первого матча и до последнего. Другие команды, особенно на групповом этапе, играли не на сто процентов, а просто чтобы пройти дальше. Испания только один матч не выиграла в основное время – против Германии, которая тоже хорошо играла. Нельзя сказать, что Испания взяла трофей незаслуженно. Она победила по ходу турнира Германию, Францию и Англию – трудно было получить на своём пути более сложных соперников. Испания имела победный цикл в 2008-2012 годах, когда она выиграла два чемпионата Европы и между ними чемпионат мира. Теперь она способна повторить тот цикл, – сказал Брага.

Евро-2024 стал третьим чемпионатом Европы с 24 командами в финальной части.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Микаэль Брага
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