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Чемпионат Европы по футболу 2024

Чемпионат Европы был ужасен: Почему праздника футбола не получилось

18 Июля 2024 • 21:42 Комментировать (1)

Чемпионат Европы оставил после себя противоречивые чувства. Игра сборной Испании стала украшением турнира, но в целом континентальный футбольный форум разочаровал. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Александр Тихий делится своими впечатления от увиденного на полях Германии.

24 сборные – перебор

Стремление УЕФА и ФИФА расширять турниры постепенно начинает раздражать. Ходили разговоры, что в будущем число участников чемпионата Европы могут расширить до 32 сборных, что сделало бы отборочный турнир комедией, а финальную часть – сомнительным зрелищем. Прошедший Евро только усилил ощущение того, что даже 24 команды – это перебор.

Чемпионат Европы позиционирует себя как турнир сильнейших. При этом на Евро мы увидели сборную Шотландии, которая за три игры группового этапа наиграла на «целых» 1,1 ожидаемых гола (xG). Шотландцы будто бы и не стремились выйти из группы, приехав в Германию в качестве туристов. Матчи вроде Шотландия – Венгрия просто не соответствуют статусу чемпионата Европы. И проблема в том, что таких игр стало довольно много.

Слыша словосочетание «чемпионат Европы», ты настраиваешься как футбол высокого уровня. Вместо этого ты получаешь унылое зрелище, будто бы это какая-то Лига наций. Общий уровень турнира с 24 сборными откровенно низок. Некоторым командам сложно отказать в отдаче на поле, но при этом количество брака зашкаливает. Групповой этап, по сути, стал вторым отборочным турниром внутри самого Евро.

Формат – сомнительный

Мало того, что на чемпионате Европы участвуют 24 команды, так ещё и 2/3 из них проходят в плей-офф! Групповой этап состоит из 36 матчей, то есть на него приходится 70,6% турнирной дистанции. И при этом только восемь команд не проходят дальше. Это, мягко говоря, странновато.

Позиция УЕФА в принципе понятна – больше матчей, больше денег. Но неужели качество футбола на столь статусном турнире вообще нисколько не беспокоит футбольных чиновников? Это расстраивает.

Нынешний формат стимулирует команды в группе играть осторожно по принципу «лучше синица в руках». Третье место с тремя очками при нулевой разности мячей практически гарантирует проход в 1/8 финала. Вот сборная Словении так и пролезла в плей-офф – без единой победы на групповом этапе! А сборная Дании с тремя ничьими и вовсе умудрилась занять второе место. Это не проблема датчан, а проблема формата.

Чтобы повысить уровень турнира и стимулировать команды атаковать, было бы полезно сократить число участников до 20 и убрать стадию 1/8 финала. Чтобы из пяти групп выходили первые места и три лучших вторых места. Либо вовсе вернуться к 16 сборным. Разве не интересно было в те времена? При этом мы видели и триумф Греции, и попадания на турнир Латвии, Болгарии, Норвегии…

Расширение Евро даёт больше шансов более скромным сборным, но в то же время негативно сказывается на уровне. Так можно дойти до абсурда в виде турнира с 48 сборными. И тогда, возможно, однажды даже Сан-Марино выступит на чемпионате Европы.

Футболисты – выжаты

Смотря матчи чемпионата Европы, меня не покидало ощущение, что большинству игроков топовых сборных не хватало свежести. Особенно это ощущение присутствовало на матчах сборной Англии. Казалось, ну вот сейчас скоростной Кайл Уокер разбежится по своему правому флангу, а он тормозил и отдавал пас назад. Как будто это матч на сборах, когда футболисты действуют на фоне нагрузок.

В современном футболе на высоком уровне матчей становится всё больше, и при этом футбол становится всё более требовательным. У представителей АПЛ графики сумасшедшие, а ведь в следующем сезоне ещё и Лигу чемпионов расширят! И клубный чемпионат мира готовят с 32 командами! Джуд Беллингем после Евро сказал, что после столь напряжённого сезона футболистам было сложно вытащить физически ещё один турнир. И понять Беллингема несложно.

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Да, футболисты получают космические зарплаты, но возможности человеческого организма невозможно расширить за счёт денег. УЕФА и ФИФА продолжают нагружать игроков, генерируя всё новые и новые денежные идеи. А по итогу жалоб от футболистов становится всё больше. Если взять игроков из АПЛ, то в 2024 году они суммарно не отдохнут и месяца, ведь скоро придётся начинать предсезонку, и всё пойдёт по новой.

В общем, УЕФА и футбольным ассоциациям некоторых стран есть над чем подумать. С таким графиком ожидать от игроков качественного футбола на Евро, где игры проходят каждые четыре-пять дней, сложно.

Александр Тихий

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
18 Июля 2024 в 22:19
Да, праздника футбола не получилось. Но это для болельщиков Германии, Франции, Италии, Португалии и др.
А вот для болельщиков Испании - наоборот, Евро-24 был настоящим праздником
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