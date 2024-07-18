Одноклубник Дркушича: «Перед ним открыты двери лучших клубов Европы»

Одноклубник защитника «Сочи» Вани Дркушича Мартин Крамарич оценил игру своего коллеги на прошедшем Евро-2024. На турнире сборная Словении с Дркушичем в составе прошла в плей-офф, вылетев в серии пенальти от сборной Португалии на стадии 1/8 финала турнира.

«Уже обсудили с ним турнир, мы на связи практически каждый день. Он сыграл на Евро очень хорошо, показал себя достойно. Сейчас перед ним открыты двери крупнейших европейских клубов», - говорит Крамарич для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что суммарно в основное время всех четырёх матчей словенцы пропустили на прошедшем Евро только лишь два раза. По разу – от сборных Дании и Сербии на групповом этапе.