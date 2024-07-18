Поттер ответил на вопрос о возможной работе со сборной Англии

Грэм Поттер считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта. Сам Поттер дал комментарий на этот счёт после того, как ему присвоили степень доктора Университета Лидса.

«Сегодня не тот день, когда можно поговорить об этом. Единственное, что можно сказать, - Гарет проделал прекрасную работу. Как англичанин, я очень горжусь им и командой. Я не могу вспомнить в английском футболе того, кого уважал бы больше, чем Гарета, за то, чего достигла сборная. Он хорошо вёл команду на турнирах. Сейчас нужно отдать ему должное за проделанную замечательную работу, а всё остальное – просто предположения», - сказал Поттер BBC.

Грэм Поттер находится без тренерской работы с апреля 2023 года после увольнения из лондонского «Челси».