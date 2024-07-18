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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня»

18 Июля 2024 • 17:28 Комментировать (5)

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Германию со счётом 2:1. При этом по ходу экстра-тайма при счёте 1:1 английский арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти, когда мяч в штрафной площади попал в руку испанца Марка Кукурельи. Комментарий по поводу той ситуации дал теперь уже экс-игрок сборной Германии Тони Кроос.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня, даже в прошлом подкасте отказался об этом говорить. Я был зол, когда пересмотрел момент после игры. Во время матча мне было сложно оценить, я плохо видел эпизод.

Я посмотрел на судью, и он дал понять, что это не пенальти. ВАР тоже посчитал, что это не игра рукой. На мой взгляд, этот момент нужно было хотя бы посмотреть. Думаю, проблема в том, что судья знал, что если он пойдёт смотреть повтор, то ему придётся назначить пенальти. Чувствую, он не хотел назначать пенальти в такой игре», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal luppen.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Тони Кроос Марк Кукурелья ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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CELTIC FROST
18 Июля 2024 в 19:26
Да - пеналь был.Но было и удаление Крооса в первом тайме (которого почему-то не было). А в меньшинстве против испанцев...
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ингерман
18 Июля 2024 в 19:10
ай мы болели за гешпанцев.. но тони прав - пеналь был 10016-ый.. хе..
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Nam4uK
18 Июля 2024 в 17:55
В своем последнем матче, увы, с самой худшей стороны себя показал так еще и жаловаться на не назначенный пенальти вздумал. Жаль, как бы мне не нравился Реал, но многих игроков оттуда я уважаю. И Кроос был одним из таких, но испортил мнение окончательно.
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Ceroki
18 Июля 2024 в 17:48
Молчал бы лучше . Должен был вылетать еще в первом тайме, но судья то же не захотел тебя выгонять .
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Cruyff
18 Июля 2024 в 17:38
так и тебя надо было удалять ещё в начале игры, чувствую судья не хотел никого удалять в такой игре, если бы судейка судил правильно то удаление Кросса и пеналь за игру рукой Кукурельи тогда было бы всё по справедливости
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