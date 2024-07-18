Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня»

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Германию со счётом 2:1. При этом по ходу экстра-тайма при счёте 1:1 английский арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти, когда мяч в штрафной площади попал в руку испанца Марка Кукурельи. Комментарий по поводу той ситуации дал теперь уже экс-игрок сборной Германии Тони Кроос.

«Я сдерживался до сегодняшнего дня, даже в прошлом подкасте отказался об этом говорить. Я был зол, когда пересмотрел момент после игры. Во время матча мне было сложно оценить, я плохо видел эпизод.

Я посмотрел на судью, и он дал понять, что это не пенальти. ВАР тоже посчитал, что это не игра рукой. На мой взгляд, этот момент нужно было хотя бы посмотреть. Думаю, проблема в том, что судья знал, что если он пойдёт смотреть повтор, то ему придётся назначить пенальти. Чувствую, он не хотел назначать пенальти в такой игре», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal luppen.