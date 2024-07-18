Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире

18 июля известный портал Transfermarkt обновил ценники футболистов, которые принимали участие на чемпионате Европы – 2024.

В связи с этим новый ценник обрёл 23-летний вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Теперь футболист оценивается в 45 миллионов евро вместо 35 миллионов.

Стоит сказать, что данное обновление позволило Мамардашвили стать самым дорогим вратарем в мире наравне с португальским голкипером «Порту» Диогу Коштой.

На минувшем Евро Мамардашвили провёл четыре матча и продемонстрировал отличную игру, совершив наибольшее количество сейвов на турнире.