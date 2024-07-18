Один из претендентов на «Золотой мяч» вырос в цене до 130 млн евро

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес вырос в цене.

Сегодня, 18 июля, авторитетный портал Transfermarkt выкатил обновление цен игроков, принимавших участие в минувшем чемпионате Европы. Напомним, турнир проходил в Германии, а его победителем стала сборная Испании.

Новый ценник получил 28-летний Родри, который после успешного выступления на Евро-2024 считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч». Сейчас цена хавбека составляет 130 миллионов евро (ранее 120 млн евро).

На чемпионате Европы – 2024 Родри провел шесть матчей и отметился одним забитым мячом. По итогам турнира испанец был признан лучшим игроком.

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