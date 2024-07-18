Ямаль в третий раз за год подорожал в цене

Испанский вингер Ламин Ямаль обрёл новую стоимость после успешного выступления на чемпионате Европы – 2024.

18 июля авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил ценники некоторых футболистов, которые участвовали на Евро-2024. Согласно новой информации, цена 17-летнего Ямаля составляет 120 миллионов евро.

Стоит сказать, что игрок вырос в цене на целых 30 миллионов, ведь ранее он оценивался в 90 миллионов.

Напомним, что текущим летом Ямаль вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. В финальном матче турнира испанцы одержали победу над Англией. Игра завершилась со счетом 2:1.