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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаль в третий раз за год подорожал в цене

18 Июля 2024 • 14:11 Комментировать

Испанский вингер Ламин Ямаль обрёл новую стоимость после успешного выступления на чемпионате Европы – 2024.

18 июля авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил ценники некоторых футболистов, которые участвовали на Евро-2024. Согласно новой информации, цена 17-летнего Ямаля составляет 120 миллионов евро. 

Стоит сказать, что игрок вырос в цене на целых 30 миллионов, ведь ранее он оценивался в 90 миллионов.

Напомним, что текущим летом Ямаль вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. В финальном матче турнира испанцы одержали победу над Англией. Игра завершилась со счетом 2:1.

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