Тадич объявил об уходе из сборной Сербии

Нападающий Душан Тадич сделал публикацию в социальных сетях. В ней 35-летний футболист объявил о решении завершить выступления за национальную сборную Сербии.

«Я прощаюсь со сборной, но верю, что однажды снова окажусь там. После завершения игровой карьеры я хочу остаться в футболе, и нет ничего лучше, чем помогать своей стране по мере возможности», - написал Тадич в числе прочего.

Всего за сборную Сербии Душан Тадич провёл 111 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 23 гола и 40 результативных передач на партнёров.

Напомним, что на Евро-2024 сборной Сербии не удалось выйти из группы.