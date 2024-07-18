На Евро-2024 восторжествовала справедливость: Испания прошлась по топам, а Англия доковыляла до финала из-за фарта

Вот и праздник под названием Евро - 2024 подошёл к своему концу.

Я рад, что победила справедливость. Это то, что мы хотим найти в жизни. И футбол многие любят за то, что он имеет много общего с нашей повседневной жизнью. Об этом я и хочу написать. Уже прошедший Евро показал, что безвомоздного в футболе и в жизни ничего не бывает.

Многие считают, что футбол англичан был унылым и они не были достойны выхода в финал. Они еле ноги унесли от словаков, чуть не оказались биты швейцарами и с таким бэкгракндом они подошли к решающему матчу. Судьба отдала им должок за проигранный финал Евро-2021 в серии пенальти. Фортуна отвернулась один раз, а повернулась два. Однако, если учитывать, что первый случай был в финале, то приравниваем к двум. Следовательно, весы фортуны квиты. И спаслись наши вице-чемпионы от позора, что немаловажно!

В любой сфере нельзя быть самоуспокоенным - иначе снизишь требования к себе. Это месседж к сборной Франции. Свои вопросы они решали на опыте, но когда что-то пошло не так, то самоуспокоение победило необходимость взрывной реакции.

Ты не можешь достичь успеха, если ты в своём пути на стадии становления. Можно увидеть, что ты идёшь по правильному следу, но нужно терпение. Эти строки адресованы сборной Германии. Их тренер Юлиан Нагельсманн является сильным стратегом, но есть валюта, которая пока ему не по карману. И имя ей время. Шести товарищеских матчей до турнира мало, чтобы все свои идеи довести до ума. Но у него есть отборочный цикла к ЧМ-2026 - там и будут даны все ответы. Но мне дико не понравилось, когда «бундестим» пели дифирамбы до четвертьфинала, так как по ходу турнира они ни разу не играли против сборной, которая сопоставима с ними по классу. Один раз сыграли и вылетели.

Иногда нужно отпускать свое прошлое, как бы это не было тяжело. Как многие догадались - речь о романе Криштиану Роналду со сборной Португалией, который никому счастья не приносит.

Как я и сказал, победила справедливость. Испанцы побеждали топовых соперников ещё в то время, когда те же англичане, из-за лёгкого формата группового этапа, удерживали нулевую ничью со Словенией. Пиренейцы больше всех забили и меньше всех пропустили. Не забываем, что у триумфатора до сих пор происходит смена поколений. При таком процессе опасен уровень нестабильности, который был преодолен. Команду Испании возглавил человек, который тренировал все юношеские и молодёжные сборные своей страны. Думаю, что уже заметно, какой упорный труд стоит за успехом «красной фурии». И не забываем, что госпожа удача задолжала испанцам, так на Евро-2020 они вылетели в полуфинале от итальянцев в серии пенальти и на прошлом ЧМ они уступили сборной Марокко в серии одиннадцатиметровых. Но пиренейские южане люди гордые и удаче простили все долги, понадеявшись на свою стабильность, уверенность, кураж и мастерство.

Кто-то говорит, что Евро был где-то скучным. Но он станет предпосылкой увлекательного ЧМ - 2026. Посадите сами: уверенные испанцы, антагонисты англичане, выстроенные немцы, французы, которые сделают работу над ошибкой и Аргентины, которые захотят доказать, что их успех не был случайным. Но и другие дружины не сбрасывает со счетов.

Помните, что если вам повернулась удача лицом, то она потребует свой долг обратно, если не сделаете выводов после её благосклонности. Но, если вы делаете все правильно и честно, но фортуна повернулась спиной, то знайте, что она не может всегда находиться в одном положении и она все компенсирует. Как говорится, футбол как жизнь. Или жизнь как футбол!

Антон Карасевич