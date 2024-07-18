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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ольмо: «У меня много вариантов, хочу играть в побеждающей команде»

18 Июля 2024 • 11:21 Комментировать

Дани Ольмо, став чемпионом Европы в составе испанской сборной, вошёл во вкус и теперь хочет побеждать и на клубном уровне. По словам нападающего, у него есть разные варианты на будущее, но ему необходимо выступать за побеждающую команду. А его нынешний клуб, «РБ Лейпциг», к таковым, при всём уважении, не отнесёшь.

- У меня есть различные варианты на будущее, мои агенты точно знают, что именно я хочу. Я хочу играть в команде, которая будет ценить меня. Я - амбициозный человек и хочу побеждать. Приятно, когда твоё имя ассоциируют с большими клубами, - цитирует слова Ольмо derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Ольмо
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