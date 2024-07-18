Сёмин высказался об игре Криштиану Роналду на Евро

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении сборной Португалии и Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2024 года.

«Если один игрок, который уже не диктует игру, за старые заслуги берет на себя все штрафные и вообще всю игру, - отсюда все и складывается. Их невыход в полуфинал закономерен», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Евро сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти потерпела поражение от Франции. Роналду провел на престижном турнире пять поединков, в которых отметился одной результативной передачей