Сёмин: «Мбаппе был рядовым игроком на Евро»

Известный российский специалист Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении звездного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы – 2024.

«Мбаппе был в разобранном состоянии - то ли из-за травмы, то ли из-за внутреннего напряженного состояния, вызванного переходом в «Реал». Он был рядовым игроком, совсем не в форме», - цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в пяти встречах. 25-летний звездный нападающий отметился одним голом и двумя результативными передачами. Сборная Франции дошла на турнире до полуфинала, где потерпела поражение от команды Испании (1:2).