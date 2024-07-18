Сёмин назвал двух игроков сборной Испании лучшими на Евро-2024

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с представителями СМИ назвал лучших игроков чемпионата Европы – 2024.

«Кого бы назвал лучшим футболистом Евро? Кого-то из вингеров сборной Испании - Ямаля или Уильямса», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Испании стала триумфатором чемпионата Европы, состоявшегося в Германии. В финальном поединке престижного турнира «красная фурия» переиграла национальную команду Англии со счетом 2:1. Один из голов забил Уильямс. Ямаль был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024.