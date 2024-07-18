Сёмин рассказал, как бы могла выступить Россия на Евро-2024

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, как бы могла выступить сборная России на чемпионате Европы – 2024, который недавно завершился в Германии.

«Сборная России, имей она возможность сыграть на Евро-2024, на общем фоне смотрелась бы нормально, могла бы и выйти из группы, будь качественной подготовка и удачной – жеребьевка», - приводятся слова Сёмина на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Победителем чемпионата Европы стала Испания. В финальном матче престижного турнира «красная фурия» одолела Англию со счетом 2:1.