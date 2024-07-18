Сёмин сравнил де ла Фуэнте с российским тренером

«Испанский Борис Игнатьев? Правильно! Ни у кого в истории нашего футбола не было такого количества игроков юношеских и молодежной сборных, которые дошли до первой, как у Игнатьева. А в Испании - у де ла Фуэнте», - передает слова Сёмина «Спорт-Экспресс».