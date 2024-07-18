Сёмин сравнил де ла Фуэнте с российским тренером

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о наставнике сборной Испании Луисе де ла Фуэнте.
«Испанский Борис Игнатьев? Правильно! Ни у кого в истории нашего футбола не было такого количества игроков юношеских и молодежной сборных, которые дошли до первой, как у Игнатьева. А в Испании - у де ла Фуэнте», - передает слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что под руководством де ла Фуэнте сборная Испании стала чемпионом Европы. В финале престижного турнира, состоявшегося в Германии, «красная фурия» обыграла команду Англии со счетом 2:1.
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