Мостовой: «Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице!»

Бывший футболист сборной России и «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой рассказал о своих успешных прогнозах на чемпионат Европы – 2024.

«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице! После финала был счастлив. Моя любимая Испания победила», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат Европы - 2024 прошел с 14 июня по 14 июля в Германии. Победителем престижного турнира стала сборная Испании, которая в финальной встрече одержала победу над национальной командой Англии со счетом 2:1.