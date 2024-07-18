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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой: «Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице!»

18 Июля 2024 • 08:47 Комментировать

Бывший футболист сборной России и «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой рассказал о своих успешных прогнозах на чемпионат Европы – 2024.

«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я Кашпировский и Нострадамус в одном лице! После финала был счастлив. Моя любимая Испания победила», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат Европы - 2024 прошел с 14 июня по 14 июля в Германии. Победителем престижного турнира стала сборная Испании, которая в финальной встрече одержала победу над национальной командой Англии со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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