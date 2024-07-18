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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок сборной Англии: «Ямаль – лучший игрок Евро»

18 Июля 2024 • 08:36 Комментировать

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт оценил выступление 17-летнего испанского таланта Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024. Он был признал лучшим молодым футболистом турнира.

«Я считаю Ямаля лучшим игроком Евро, других претендентов нет. Этот парень был очень стабилен на протяжении всего турнира, забил классный гол. Он невероятно выступил. Ламин напомнил мне выступление Уэйна Рону на ЧЕ-2004. Он считался лучшим на том турнире, пока не травмировался», - передает слова Райта портал Goal.com.

На прошедшем турнире Ямаль отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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