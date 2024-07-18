Экс-игрок сборной Англии: «Ямаль – лучший игрок Евро»

«Я считаю Ямаля лучшим игроком Евро, других претендентов нет. Этот парень был очень стабилен на протяжении всего турнира, забил классный гол. Он невероятно выступил. Ламин напомнил мне выступление Уэйна Рону на ЧЕ-2004. Он считался лучшим на том турнире, пока не травмировался», - передает слова Райта портал Goal.com.