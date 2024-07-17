Назван ещё один кандидат на пост главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии находится в поиске нового главного тренера для национальной команды.

Напомним, ранее в отставку ушёл Гарет Саутгейт – под его руководством сборная дошла до финала Евро-2024, где уступила в финале Испании (1:2). Как сообщает The Telegraph, ещё одним из кандидатов на вакантную должность рассматривается рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу. Отмечается, что специалист уже несколько лет входит в список интересов FA.

Ранее сообщалось, что английскую сборную может возглавить аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который уже несколько месяцев находится без работы – его последним клубом был лондонский «Челси».

Отметим, что Саутгейт занимал пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Под его наставничеством национальная команда дважды доходила до финала Евро.