Бывший вратарь ФК «Москва», московского «Локомотива» и «Ростова», нынешний тренер-ассистент «Славии» (Мозырь) Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

- Мне кажется, всё закономерно, так как Испания показывала самую сбалансированную игру на турнире. Они очень быстро работали с мячом, в том числе при высокой плотности в пределах чужой штрафной. Если говорить об ожиданиях, то я просто хотел увидеть что-то интересное с точки зрения каких-то футбольных вещей. Разочарования? Сложно сказать. Наверное, большие сборные – Англия и Франция, которые с футболистами топ-класса играли академично, без какой-то атакующей идеи. Хотя не мне судить, может, это и была идея – рассчитывать на индивидуальные качества, – предположил Амельченко.

Следующий чемпионат Европы (финальная часть) должен состояться в 2028 году с 9 июня по 9 июля в Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.