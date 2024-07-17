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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-вратарь «Локомотива» Амельченко рассказал о разочарованиях от Евро-2024 эксклюзив

17 Июля 2024 • 16:41 Комментировать

Бывший вратарь ФК «Москва», московского «Локомотива» и «Ростова», нынешний тренер-ассистент «Славии» (Мозырь) Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

- Мне кажется, всё закономерно, так как Испания показывала самую сбалансированную игру на турнире. Они очень быстро работали с мячом, в том числе при высокой плотности в пределах чужой штрафной. Если говорить об ожиданиях, то я просто хотел увидеть что-то интересное с точки зрения каких-то футбольных вещей. Разочарования? Сложно сказать. Наверное, большие сборные – Англия и Франция, которые с футболистами топ-класса играли академично, без какой-то атакующей идеи. Хотя не мне судить, может, это и была идея – рассчитывать на индивидуальные качества, – предположил Амельченко.

Следующий чемпионат Европы (финальная часть) должен состояться в 2028 году с 9 июня по 9 июля в Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

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Сборная Англии Сборная Франции Антон Амельченко ещё теги
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