Кейн трогательно попрощался с Саутгейтом

«Босс, спасибо за все, что вы сделали для меня и команды. Вы являетесь одним из лучших тренеров Англии, мне было приятно носить капитанскую повязку в этой команде. Вы объединили нас и заставили снова верить. Было много ярких моментов, эти воспоминания навсегда останутся в памяти. Удачи вам в дальнейшем», - гласит сообщение форварда в социальных сетях.