Уокер - о финале Евро: «Эта боль не утихнет долгое время»

Фланговый защитник Кайл Уокер поделился эмоциями после поражения в финальном матче чемпионата Европы с командой Испании. Британцы уступили со счетом 1:2, проиграв второй финал Евро подряд.
«Эта боль не утихнет долгое время. Мы были уверены, что настало наше время выиграть титул, однако не получилось. В этом огромная заслуга испанских футболистов, оказавших нам отличное сопротивление», - гласит сообщение защитника в социальных сетях.
Напомним, что после проигранного финала Евро пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. Специалист руководил командой с осени 2016 года.
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