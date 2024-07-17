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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт принёс Англии восемь лет надежд, но пришло время перемен

17 Июля 2024 • 10:25 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт приступил к работе с национальной командой в 2016 году. Тогда ожидания от его работы были настолько низкими, что главной целью тренера стало построение команды, которой «могли бы гордиться болельщики».

Предназначение Саутгейта

Его цель – гордость англичан за свою сборную. Безусловно, на Туманном Альбионе согласятся, что он выполнил свою миссию, несмотря на поражение в двух финалах Евро. Саутгейт второй чемпионат Европы заставил болельщиков верить в сборную, он поднял ожидания от команды намного выше, если вспомнить его слова о гордости болельщиков.

Достижения тренера

Имея второй по молодости состав на турнире, Саутгейт довел «Трёх львов» (всего лишь в третий раз в истории) до полуфинала чемпионата мира в 2018 году. Затем на Евро-2020 была одержана первая с финала чемпионата мира 1966 года победа над Германией на «Уэмбли», самая крупная в истории победа в плей-офф (4:0 над Украиной) и первый финал крупного турнира за 55 лет.

Даже в Катаре можно отметить несколько позитивных моментов. Разгром Ирана со счётом 6:2 стал девятой победой Саутгейта на крупном турнире и новым рекордом среди тренеров сборной Англии, а 13 мячей на турнире стали лучшим результатом на чемпионатах мира или Евро.

Саутгейт проделал очень хорошую работу и снова вернул болельщикам Англии веру в сборную. Вполне логично предположить, что выступление команды на Евро-2024 стало разочарованием, и, вероятно, настало время перемен.

Разочарование и что делать дальше

Повышенная энергозатратность и отсутствие изобретательности в игре сборной Англии на Евро были особенно разочаровывающими, учитывая уровень мастерства в составе. Сборная Англии дважды подряд выходила в финалы чемпионатов Европы и никогда ранее не продвигалась дальше полуфинала. Англичане стали первой мужской командой, проигравшей два финала чемпионата Европы подряд, а Саутгейт, таким образом, оказался единственным тренером, потерпевшим поражение в двух финалах чемпионатов Европы среди мужчин.

Эти факты сами по себе являются аргументом в пользу того, почему пора двигаться дальше. Благодаря работе Саутгейта мы знаем, что сборная Англии способна замахнуться на титул.


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