Самедов прокомментировал уход Саутгейта из сборной Англии

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.
«Трофеев англичане так и не увидели, но Саутгейт с командой всегда был близок. Для меня его уход совершенно неоправдан», - передает Legalbet слова Самедова.
Стоит отметить, что Саутгейт занимал пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда проиграла два финала Евро подряд. В решающем поединке чемпионата Европы – 2024 английская команда уступила Испании со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на последних минутах.
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