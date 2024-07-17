Ташуев отреагировал на отставку в сборной Англии

Российский специалист Сергей Ташуев высказался об отставке Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.
«Не скажу, что удивил уход Саутгейта. Он уже отработал несколько циклов. И в английской федерации, видимо, приняли решение, что нужно что-то менять, какую-то свежую идею дать», - передает «Спорт День за Днём» слова тренера.
Напомним, что Саутгейт занимал пост наставника «трёх львов» с 2016 года. Под руководством этого специалиста сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы – 2024, где потерпела поражение от Испании. Решающий матч завершился со счетом 2:1 в пользу «красной фурии».
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