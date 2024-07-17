Чернов объяснил, почему болел за Англию в финале Евро

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что поддерживал сборную Англии в финале чемпионата Европы против национальной команды Испании.
«Моя симпатия к Англии давно длится. Всегда за них. У меня любимый игрок - Стивен Джеррард, ещё со времён его выступлений в «Ливерпуле». Всегда за них болел, переживал», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что финальный поединок чемпионата Европы состоялся на стадионе в Берлине 14 июля. Сборная Испании встретилась с командой Англии и одержала победу со счетом 2:1. Решающий гол на последних минутах забил нападающий Микель Оярсабаль.
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