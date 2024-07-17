Оярсабаль установил уникальное достижение, забив победный гол в финале Евро

Центральный форвард сборной Испании Микель Оярсабаль, забивший победный гол в финале чемпионата Европы – 2024, отметился уникальным достижением.

Нападающий принял участие в четырех финала за свою карьеру – Лиги наций, Евро, Кубка Испании и Олимпиады. В каждом из этих матчей Оярсабаль забивал гол.

Напомним, что решающий поединок чемпионата Европы прошел 14 июля на стадионе в Берлине. Сборной Испании противостояла национальная команда Англии. Подопечные Луиса де ла Фуэнте отпраздновали победу со счетом 2:1. Оярсабаль забил решающий гол на последних минутах основного времени.