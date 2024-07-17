Экс-тренер сборной России назвал эпизод, который мог помешать Испании выиграть Евро

Российский тренер Александр Бородюк назвал единственную сборную, которая могла победить Испанию на ЧЕ-2024.

«Единственная команда, которая оказала достойное сопротивление, - это Германия. Во втором тайме немцы полностью переигрывали испанцев. Неизвестно, как бы всё сложилось, поставь судья пенальти», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что матч между Испанией и Германией состоялся в четвертьфинале чемпионата Европы. «Красная фурия» одержала победу со счетом 2:1. В овертайме мяч после удара Джамала Мусиалы попал в руку защитника Марка Кукурельи, однако судьи не поставили пенальти в ворота «красной фурии».