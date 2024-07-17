Клинсманн высказался о поражении Англии в финале Евро

«Когда ты настроен не пропустить, то не можешь переключиться на другую передачу. Все понимают, что сборная Англии – одна из лучших команд мира. Финал Евро-2024 – новая упущенная возможность. Мне было очень жаль английских болельщиков после финального свистка», - передает слова Клинсманна The Sun.