Клинсманн высказался о поражении Англии в финале Евро

Известный немецкий тренер Юрген Клинсманн прокомментировал результата финального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.
«Когда ты настроен не пропустить, то не можешь переключиться на другую передачу. Все понимают, что сборная Англии – одна из лучших команд мира. Финал Евро-2024 – новая упущенная возможность. Мне было очень жаль английских болельщиков после финального свистка», - передает слова Клинсманна The Sun.
Чемпионат Европы прошел в Германии с 14 июня по 14 июля. В финальном поединке турнира сборная Англии проиграла команде Испании со счетом 1:2.
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