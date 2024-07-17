Ямаль и Гюлер - в числе 11 лучших игроков Евро-2024

Журналисты ESPN представили свою версию символической сборной чемпионата Европы – 2024. Стоит отметить, что в число 11 лучших игроков престижного турнира был включен бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол.

Голкипер: Георгий Мамардашвили (Грузия).

Защитники: Жюль Кунде (Франция), Антонио Рюдигер (Германия), Яка Бийол (Словения), Нуну Мендеш (Португалия).

Полузащитники: Родри (Испания), Тиджани Рейндерс (Нидерланды), Ламин Ямаль (Испания), Арда Гюлер (Турция), Нико Уильямс (Испания).

Форвард: Никлас Фюллькруг (Германия).

Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании. В решающем матче турнира «красная фурия» обыграла Англию со счетом 2:1.