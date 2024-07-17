Ямаль и Гюлер - в числе 11 лучших игроков Евро-2024

Журналисты ESPN представили свою версию символической сборной чемпионата Европы – 2024. Стоит отметить, что в число 11 лучших игроков престижного турнира был включен бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол.
Голкипер: Георгий Мамардашвили (Грузия).
Защитники: Жюль Кунде (Франция), Антонио Рюдигер (Германия), Яка Бийол (Словения), Нуну Мендеш (Португалия).
Полузащитники: Родри (Испания), Тиджани Рейндерс (Нидерланды), Ламин Ямаль (Испания), Арда Гюлер (Турция), Нико Уильямс (Испания).
Форвард: Никлас Фюллькруг (Германия).
Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании. В решающем матче турнира «красная фурия» обыграла Англию со счетом 2:1.
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