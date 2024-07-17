Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок

Звездный полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не пользуется уважением среди футболистов национальной команды. Об этом информирует The Athletic.

Партнеры не считают хавбека мадридского «Реала» лидером команды. У Беллингема сложились хорошие отношения только с защитником «Ливерпуля» Трентом Александером-Арнольдом. Больше друзей в сборной у него нет.

Напомним, что на чемпионате Европы – 2024 Беллингем отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Сборная Англии дошла на престижном турнире до финала, где потерпела поражение от Испании со счетом 1:2.