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Терри ценил работу Саутгейта в сборной Англии

17 Июля 2024 • 07:34 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Саутгейт всегда сдержанно относился к критике. Многие бывшие футболисты часто критиковали его работу. Но это были те, кто не проходил дальше четвертьфинала больших турниров. И они критиковали тренера, который проделал отличную работу. Уверен, у Гарета будут предложения в АПЛ и других лигах», - цитирует Терри The Independent.

Саутгейт занимал пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда два раза подряд проиграла в финале Евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Сборная Англии Гарет Саутгейт ещё теги
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