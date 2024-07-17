Терри ценил работу Саутгейта в сборной Англии

Экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.
«Саутгейт всегда сдержанно относился к критике. Многие бывшие футболисты часто критиковали его работу. Но это были те, кто не проходил дальше четвертьфинала больших турниров. И они критиковали тренера, который проделал отличную работу. Уверен, у Гарета будут предложения в АПЛ и других лигах», - цитирует Терри The Independent.
Саутгейт занимал пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда два раза подряд проиграла в финале Евро.
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