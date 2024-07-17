Терри ценил работу Саутгейта в сборной Англии

«Саутгейт всегда сдержанно относился к критике. Многие бывшие футболисты часто критиковали его работу. Но это были те, кто не проходил дальше четвертьфинала больших турниров. И они критиковали тренера, который проделал отличную работу. Уверен, у Гарета будут предложения в АПЛ и других лигах», - цитирует Терри The Independent.