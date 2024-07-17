Фоден написал два слова после отставки Саутгейта

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден коротко отреагировал на отставку Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Гарет, спасибо», - написал футболист в своих социальных сетях.

Саутгейт занимал пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до финала чемпионата Европы – 2024, где встретилась с Испанией. Англия потерпела поражение от «красной фурии» со счетом 1:2 Это второе подряд поражение «трёх львов» на Евро. На предыдущем турнире англичане проиграли Италии в серии пенальти.