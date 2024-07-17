Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о сборных Испании и Англии после финала чемпионата Европы.

- Испания на протяжении всего Евро показывала яркую, интересную и результативную игру и достойно завоевала трофей.

Почему победитель не Англия? У неё хороший состав, именитые игроки из серьёзных клубов. Они два раза подряд выходили в финал Евро, но последнего шага им не хватало. Многие винили Саутгейта, что он неспособен привести команду к титулу. Возможно, кто-то отчасти прав в этом, а кто-то заблуждается. С предыдущими тренерами англичане вылетали на ранних стадиях, а Саутгейт хотя бы два финала им сделал, пусть и с невыразительной игрой.

Видимо, было решено, что для следующего шага нужны какие-то изменения. Думают, новый тренер сможет достичь победы на крупном турнире. Опять же, здесь налицо пример сборной Испании. Де ла Фуэнте, в общем-то, никто не знал, а он привнёс в команду свои идеи и изюминку – в итоге она заиграла чуть по-другому и добилась трофея. В этом плане сейчас пишут про Эдди Хау из «Ньюкасла». Необязательно тренер должен быть с именем, чтобы раскрыть сильные качества игроков и дать с ними результат.

Говорят, успешность тренера определяет число выигранных им титулов. Но когда сборная Англия последний раз становилась победителем большого турнира? Если бы Англия сейчас выиграла, сказали бы, что жаль Испанию, но Саутгейт – успешный тренер, раз привёл команду к такому успеху, – сказал Селин.

До Гарета Саутгейта сборная Англии единственный раз играла в финале крупного турнира. Произошло это в 1966 году, когда она в решающем матче чемпионата мира победила ФРГ со счётом 4:2 в дополнительное время.