Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от Евро-2024 после победы Испании в финале над Англией со счётом 2:1.

- Считаю, Англия стала чемпионом заслуженно и по игре. Я даже не сомневался, что испанцы финал выиграют. Просто по всем футбольным параметрам они должны были победить. Чемпионат Европы и так получился грустным, а если бы его ещё выиграли не испанцы, то получилось бы вообще несправедливо, по-моему. Футбол – для болельщиков. Поэтому, на мой взгляд, всё правильно.

Англии не хватило креативных, творческих игроков, которые могут индивидуально решать эпизоды. Футбол всегда строился на индивидуальностях. Да, они подчинялись командной игре, но всё равно выделялись. А сейчас Ямаль что-то сделал – и все говорят, что он самый лучший.

Хотя он не Хави, не Месси и не Иньеста. Да, бывает не день Бекхэма, но такие люди всегда помогали команде добиваться результата. Все думали, что Кейн будет забивать за сборную Англии как за «Баварию», но нет. А как можно было заменить его в финале? Человека, на которого возлагались все надежды? Такая команда не могла ничего выиграть. Футболисты не брали на себя ответственность, перекладывали её друг на друга. Так чемпионами не становятся, – отметил Чугунов.

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после почти восьми лет работы у руля «трёх львов».