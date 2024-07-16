Звезда сборной Сербии планирует завершить международную карьеру

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич задумался о завершении карьеры в национальной команде.

Футболист «Фенербахче» принял участие во всех трёх матчах сербов на Евро-2024, но в старте вышел только однажды. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Telegraf, Тадич может больше не сыграть за сборную своей страны – он планирует завершить международную карьеру.

В ноябре атакующему хавбеку исполнится 36 лет. В общей сложности на его счету 23 забитых мяча в 111 матчах за Сербию с момента дебюта в далёком 2008 году.

На чемпионате Европы сборная Сербии финишировала последней в квартете с Англией, Данией и Словенией, набрав два очка.