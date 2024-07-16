Сборная разочарований на Евро-2024

14 июля завершился чемпионат Европы-2024, который пролетел буквально на одном дыхании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вашему вниманию символическую сборную главных разочарований минувшего международного турнира.

Вратарь

Андрей Лунин (Украина) — после выдающегося сезона в мадридском «Реале» Лунин ехал в сборную в роли одного из лидеров команды, но уже в первом же матче его ждал провал. Трижды он вытаскивал мяч из своих ворот после ударов Румынии и в целом выглядел неубедительно. Отметим, что в остальных двух играх Лунин остался на скамейке запасных.

Защитники

Александр Зинченко (Украина) — ещё один игрок сборной Украины, который не оправдал надежд на чемпионате Европы – 2024. В первых двух матчах защитник не сумел себя проявить, а в заключительном матче группового этапа и вовсе не попал в стартовый состав.

Андреас Кристенсен (Дания) — как минимум в двух матчах защитник «Барселоны» выглядел неубедительно, а в игре плей-офф с Германией даже не доиграл до конца. От футболиста такого уровня явно ожидали большего.

Джанлука Манчини (Италия) — основной центральный защитник «Ромы» просидел весь групповой этап на скамейке запасных, получив свой шанс только в плей-офф. Однако воспользоваться предоставленной возможностью Манчини не смог, ведь в матче со Швейцарией он был на поле одним из худших.

Джованни ди Лоренцо (Италия) — крайний защитник принял участие во всех четырёх матчах Евро-2024, но не смог впечатлить своей игрой. Хотя в первой игре против Албании ди Лоренцо был очень хорош, но в трёх остальных встречах провалился.

Полузащитники

Джон Макгинн (Шотландия) — сборная Шотландии сильно разочаровала на минувшем турнире, в том числе и Макгинн. Хавбек «Астон Виллы» вошёл в тройку худших игроков в матче с Германией, а также неудачно выступил в двух остальных встречах.

Сергей Милинкович-Савич (Сербия) — переезд в Саудовскую Аравию из чемпионата Италии явно не пошёл на пользу игроку. Милинкович-Савич приехал на турнир основным футболистом сборной Сербии, но уже после первого тура присел на скамейку.

Джуд Беллингем (Англия) — нельзя назвать выступление Беллингема провальным, но всё же было бы несправедливо не включить его в данный рейтинг. После успешного клубного сезона Беллингем приехал на Евро-2024 в качестве главного претендента на «Золотой мяч», но сейчас его победа под сомнением. Своей игрой Беллингем разочаровал болельщиков, как и вся сборная Англии.

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Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия) — а вот появление 39-летнего португальца ожидалось здесь с самого начала турнира. Многие считали, что Роналду едет на турнир в качестве лидера раздевалки, но нет, его эго не позволило ему уйти самому. Роналду провалил турнир, не забил ни одного гола и стал для сборной Португалии якорем, который потопил команду уже на стадии четвертьфинала.

Килиан Мбаппе (Франция) — французский нападающий не впечатлил на Евро-2024. Наверное, одной из главных причин стал перелом носа в первом туре, из-за чего Мбаппе пришлось играть почти весь турнир в неудобной маске. Однако даже снятая маска в полуфинальном матче с Испанией не помогла футболисту. Как итог — вылет в шаге от финала и один забитый мяч на турнире с пенальти.

Душан Влахович (Сербия) — увы, но главная звезда сборной Сербии никак себя не проявила на чемпионате Европы. За три матча Влахович ни разу не смог забить и даже не попал в стартовый состав в решающем третьем матче с Данией. Самая высокая оценка Влаховича за матч – 6,7.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев