Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная разочарований на Евро-2024

16 Июля 2024 • 20:14 Комментировать

14 июля завершился чемпионат Европы-2024, который пролетел буквально на одном дыхании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вашему вниманию символическую сборную главных разочарований минувшего международного турнира.

Вратарь

Андрей Лунин (Украина) — после выдающегося сезона в мадридском «Реале» Лунин ехал в сборную в роли одного из лидеров команды, но уже в первом же матче его ждал провал. Трижды он вытаскивал мяч из своих ворот после ударов Румынии и в целом выглядел неубедительно. Отметим, что в остальных двух играх Лунин остался на скамейке запасных.

Защитники

Александр Зинченко (Украина) — ещё один игрок сборной Украины, который не оправдал надежд на чемпионате Европы – 2024. В первых двух матчах защитник не сумел себя проявить, а в заключительном матче группового этапа и вовсе не попал в стартовый состав.

Андреас Кристенсен (Дания) — как минимум в двух матчах защитник «Барселоны» выглядел неубедительно, а в игре плей-офф с Германией даже не доиграл до конца. От футболиста такого уровня явно ожидали большего.

Джанлука Манчини (Италия) — основной центральный защитник «Ромы» просидел весь групповой этап на скамейке запасных, получив свой шанс только в плей-офф. Однако воспользоваться предоставленной возможностью Манчини не смог, ведь в матче со Швейцарией он был на поле одним из худших.

Джованни ди Лоренцо (Италия) — крайний защитник принял участие во всех четырёх матчах Евро-2024, но не смог впечатлить своей игрой. Хотя в первой игре против Албании ди Лоренцо был очень хорош, но в трёх остальных встречах провалился.

Полузащитники

Джон Макгинн (Шотландия) — сборная Шотландии сильно разочаровала на минувшем турнире, в том числе и Макгинн. Хавбек «Астон Виллы» вошёл в тройку худших игроков в матче с Германией, а также неудачно выступил в двух остальных встречах.

Сергей Милинкович-Савич (Сербия) — переезд в Саудовскую Аравию из чемпионата Италии явно не пошёл на пользу игроку. Милинкович-Савич приехал на турнир основным футболистом сборной Сербии, но уже после первого тура присел на скамейку.

Джуд Беллингем (Англия) — нельзя назвать выступление Беллингема провальным, но всё же было бы несправедливо не включить его в данный рейтинг. После успешного клубного сезона Беллингем приехал на Евро-2024 в качестве главного претендента на «Золотой мяч», но сейчас его победа под сомнением. Своей игрой Беллингем разочаровал болельщиков, как и вся сборная Англии.

Реклама


Нападающие

Криштиану Роналду (Португалия) — а вот появление 39-летнего португальца ожидалось здесь с самого начала турнира. Многие считали, что Роналду едет на турнир в качестве лидера раздевалки, но нет, его эго не позволило ему уйти самому. Роналду провалил турнир, не забил ни одного гола и стал для сборной Португалии якорем, который потопил команду уже на стадии четвертьфинала.

Килиан Мбаппе (Франция) — французский нападающий не впечатлил на Евро-2024. Наверное, одной из главных причин стал перелом носа в первом туре, из-за чего Мбаппе пришлось играть почти весь турнир в неудобной маске. Однако даже снятая маска в полуфинальном матче с Испанией не помогла футболисту. Как итог — вылет в шаге от финала и один забитый мяч на турнире с пенальти.

Душан Влахович (Сербия) — увы, но главная звезда сборной Сербии никак себя не проявила на чемпионате Европы. За три матча Влахович ни разу не смог забить и даже не попал в стартовый состав в решающем третьем матче с Данией. Самая высокая оценка Влаховича за матч – 6,7.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду евро-2024 Килиан Мбаппе Андрей Лунин Джованни Ди Лоренцо Джуд Беллингем ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
20:09 · Чемпионат Европы 2024
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
19:34 · Чемпионат Европы 2024
В Футбольной ассоциации Англии высказались о поиске нового тренера сборной
19:28 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Англии может возглавить женщина
18:19 · Чемпионат Европы 2024
Щербаченко объяснил, почему Ямаль не новый Месси эксклюзив
17:45 · Чемпионат Европы 2024
Лахиялов: «Называть Ямаля лучшим на Евро язык не поворачивается» эксклюзив
17:36 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой ответил, может ли возглавить сборную Англии
17:13 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА назвал лучший гол Евро-2024
16:33 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Англии может возглавить немец – названо имя 2
16:20 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев посоветовал сборной Англии взять русского тренера 1
16:05 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев высказался об уходе Саутгейта из сборной Англии
15:54 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт провёл больше 100 матчей у руля сборной Англии – показатели
15:41 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА показал сборную Евро-2024 4
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Щербаченко: «Англия под руководством де ла Фуэнте играла бы вариативнее Испании» эксклюзив
13:47 · Чемпионат Европы 2024
Названы самые используемые Саутгейтом игроки сборной Англии
13:42 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт обратился к фанатам сборной Англии после ухода
13:36 · Чемпионат Европы 2024
Назван фаворит на пост тренера сборной Англии 4
13:30 · Чемпионат Европы 2024
Колосков - о Ямале: «Растёт серьёзная фигура, равная Мбаппе или Неймару» 3
13:29 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт высказался после ухода из сборной Англии 1
12:11 · Чемпионат Европы 2024
Орлов: «Время Роналду и Кейна ушло» 2
11:57 · Чемпионат Европы 2024
Орещук выбрал между Мамардашвили и Симоном лучшего вратаря Евро-2024
11:51 · Чемпионат Европы 2024
Орещук рассказал, что сгубило Францию на Евро-2024
11:45 · Чемпионат Европы 2024
Орещук назвал игрока, которого не хватало сборной Англии на Евро
11:14 · Чемпионат Европы 2024
Нигматуллин оценил выступление Ямаля на Евро
11:03 · Чемпионат Европы 2024
Экс-вратарь сборной России раскритиковал Криштиану Роналду 1
10:57 · Чемпионат Европы 2024
Орлов - о звезде сборной Англии: «Его игра – это вчерашний день» 1
Все новости