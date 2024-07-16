Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о лучшем игроке минувшего чемпионата Европы.

— Надо отметить Родри. Он создавал баланс, руководил игрой. Но, если честно, совсем яркого игрока не было, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Кроме того, специалист отметил игру немецкого хавбека Тони Крооса и испанского вингера Ламина Ямаля.

На минувшем турнире 28-летний Родри принял участие в шести матчах и отметился одним забитым мячом. Стоит сказать, что испанец был признан лучшим игроком по итогам чемпионата Европы – 2024.

Добавим, что золотые медали Евро достались сборной Испании. В решающем матче подопечные Луиса де ла Фуэнте одержали победу над Англией со счетом 2:1.