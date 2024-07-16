В Футбольной ассоциации Англии высказались о поиске нового тренера сборной

Гарет Саутгейт покинул сборную Англии после почти восьми лет работы. Теперь Футбольная ассоциация страны будет искать для «трёх львов» нового рулевого. Комментарий на этот счёт дал Марк Буллингем, который в организации занимает должность генерального директора.

«Процесс назначение преемника для Саутгейта уже идёт. Мы стремимся утвердить нового тренера сборной Англии как можно скорее», - сказал Буллингем.

Напомним, что в конце прошлой недели сборная Англии в финале чемпионата Европы проиграла Испании со счётом 1:2.

В следующий раз сборная Англии соберётся в сентябре, когда стартует новый сезон Лиги наций.