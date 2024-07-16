Сборную Англии может возглавить женщина

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии, о чём было официально объявлено во вторник. Саутгейт решил оставить команду, с которой отработал почти восемь лет – с конца сентября 2016-го. Теперь Футбольная ассоциация Англии будет искать нового рулевого для национальной команды страны.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, в число кандидатов на пост тренера сборной Англии входит Сарина Вигман. Сейчас она работает с женской сборной Англии. Стоит сказать, что 54-летняя Вигман выигрывала чемпионаты Европы у руля женских сборных Нидерландов и Англии.