Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил 17-летнего Ламина Ямаля, который на Евро-2024 забил гол и отдал четыре голевые передачи за сборную Испании.

- Ямаль – новый Месси? Я бы так не сказал. Месси – десятка, и он действует по всему полю, как бы ни загоняли его в какие-то рамки. В хорошем состоянии Месси очень неплохо играл в средней линии на оборону. Ямаль на сегодняшний день дисциплинированный игрок, делает много для атаки, но пока можно говорить просто о коротком промежутке его игры в «Барселоне» и в сборной. Судя по характеру Ямаля, он может утвердиться в статусе большой звезды испанского и мирового футбола, при этом преждевременно делать далекоидущие выводы, – сказал Щербаченко.

Ламин Ямаль попал в символическую сборную Евро-2024 по версии УЕФА.

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