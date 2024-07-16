Мостовой ответил, может ли возглавить сборную Англии

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил мнение о том, что сборная Англии показывала бы качественный футбол под руководством Александра Мостового. Комментарий на этот счёт дал сам Мостовой.

«Ну, это шутка! Димка молодец, но мы же все понимаем, что он шутит. Я-то при чём здесь? Я в российском футболе не нужен уже лет 15, как я вернулся, а вы говорите где-то ещё», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во вторник было объявлено об уходе с должности главного тренера сборной Испании Гарета Саутгейта. В недавнем финале чемпионата Европы англичане проиграли Испании со счётом 1:2.